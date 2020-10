IL COMUNE DI SPOLTORE CERCA ESPERTI PER ATTIVITA' FINANZIATE CON FONDI DELL'UE

Il Comune di Spoltore ha pubblicato un avviso pubblico per la formazione di una short list di esperti per attività finanziate con fondi dell'Unione Europea: si cercano professionisti o studi professionali con almeno dieci anni di esperienza, che possono presentare domanda all'indirizzo protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it entro il 17 novembre 2020. Tutti i dettagli sono sul sito istituzionale www.comune.spoltore.pe.it: l'elenco manterrà la sua validità per cinque anni, annualmente aggiornato. Tra le competenze cercate: Proposal Management e fund raising, Project Management, Web Development, Graphic design e Social Media Management. "La procedura è finalizzata all'affidamento di servizi a supporto del Comune, per la realizzazione e gestione di programmi o progetti finanziati da risorse esterne al bilancio comunale" spiega l'assessore allo sviluppo Chiara Trulli. "Non darà vita a una graduatoria, ma permetterà all'ente di avere a disposizione una serie di professionalità alle quali rivolgersi in caso di bisogno". Nella domanda si dovrà indicare quale delle quattro tipologie di supporto ci si candida a prestare. Le categorie sono: supporto alla partecipazione a bandi di gara per l’acquisizione di finanziamenti, studi e ricerche propedeutiche a tali attività nonché alla redazione di piani e programmi strategici da candidare a finanziamento; attività di supporto al Project Management e all’esecuzione del progetto; attività di rendicontazione, contabilità del progetto e validazione; attività specialistica di supporto alla comunicazione di progetto. Il Comune cerca professionisti per presentare progetti in ambito di welfare, smartcities, ambiente e territorio, cultura e attrattività territoriale, sviluppo economico, cooperazione territoriale e internazionale, comunicazione istituzionale. "Noi puntiamo in particolare a partecipare ai bandi legati alla mobilità sostenibile, come per la realizzazione di piste ciclabili" sottolinea l'assessore Trulli. "Ma sono pochissimi i settori di intervento per i quali non esistono fondi e progetti comunitari: penso a servizi sociali, educazione, povertà ed emergenza abitativa, inclusione sociale e pari opportunità. Ci sono poi i progetti legati all'innovazione tecnologica applicata alle città, dall'energia alla gestione delle risorse idriche o dei rifiuti. Senza dimenticare l'educazione ambientale e l'attività promozione territoriale, che comprende anche i partenariati europei e i gemellaggi, per i quali l'attuale amministrazione ha voluto dare un forte impulso". E' possibile chiedere chiarimenti per la presentazione delle domande all’indirizzo e-mail della responsabile del procedimento: catiadicostanzo@comune.spoltore.pe.it