IL CONVENTO DI SPOLTORE SI TINGE DI ROSA PER LA LILT

Domenica 25 ottobre, dalle 19 alle 21, il convento di Spoltore si tingerà di rosa per le iniziative di sensibilizzazione organizzate dalla Lilt per sensibilizzare alla lotta contro i tumori al seno. Si tratta della neoplasia più diffusa tra le donne, con circa 53.000 nuove diagnosi in Italia nel 2019. “Abbiamo fortemente voluto partecipare all’iniziativa della Lega Italiana per la Prevenzione contro i Tumori” sottolinea l’assessore all’istruzione Roberta Rullo “anche in questo momento particolare che rischia di far cadere in secondo piano le patologie che non siano Coronavirus. E’ invece fondamentale mantenere alta l’attenzione: oggi le patologie tumorali femminili fanno meno paura, la mortalità a cinque anni dalla diagnosi è scesa al 13%, ma il vero obiettivo è portarla a zero e questo al momento è possibile solo attraverso la prevenzione e una diagnosi precoce”. L'illuminazione del convento, dunque, si colorerà di rosa per due ore a partire dalle 19 di domenica.