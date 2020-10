Cerratina e la riscoperta del tesoro della Chiesa di San Nicola Vescovo

Si è tenuta domenica 27 settembre, A Cerratina di Pianella, presso la Chiesa di San Nicola Vescovo, il riuscitissimo convegno su San Nicola tra Arte e Devozione, promosso dalla Dott.ssa Anna Bruna Giansante, consigliera comunale di Pianella e Consigliera Nazionale Anci con delega alla cultura e al turismo.

sono intervenuti: l'assessore Di Massimo in rappresentanza del Comune di Pianella, l'assessore Carlo Pietrangelo del Comune di Spoltore, prof. Antonio Fares storico e cultore di G. D'Annunzio, l'associazione Ama Pianella, l'associazione Oratorio San Vincenzo e lo scrittore, ricercatore e oratore Dott. Valerio Ivo Montanaro.

Giansante: "un convegno che ha riscoperto le bellezze custodite nella nostra Chiesa a Cerratina, una piccola frazione del comune di PIanella.

Mancava una ricerca sul tesoro , sui dipinti e gli stucchi presenti nella Chiesa di San Nicola Vescovo a Cerratina. il Prof.

Franco G. Maria Battistella e l'avvocato Loris Di Giovanni

hanno risposto al mio invito per colmare questa lacuna a loro va un ringraziamento sentito dalla comunità di Cerratina."

Aggiunge: "Il modo migliore di amare ogni cosa è quello di rendersi conto che ogni cosa può essere persa. Ciò vale, vieppiù, per un'opera d'arte che, prima di essere preservata,va studiata e catalogata. Questo il compito, da amministratore, che mi sono assegnato, come quello di far conoscere il nostro territorio. A mie spese e cura ho voluto realizzare e donare alla comunità, un opuscolo sulle informazioni storiche, culturali e religiose annunciate durante il convegno."

conclude: "Auspico che questo primo studio porti ad una maggior consapevolezza dei giacimenti culturali che la nostra piccola frazione possiede e ad una maggior attenzione nel proteggerli per trasmetterli alle generazioni che verranno. "