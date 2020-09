IL CIRCOLO TENNIS MATCH POINT 2000 FESTEGGIA 20 ANNI DI ATTIVITA'

Grande festa per i vent'anni di attività del circolo tennis Match Point 2000, che hanno coinciso con le finali del tradizionale torneo Tennisummer giunto alla 19a edizione: a tagliare la torta dei vent'anni proprio i vincitori del torneo Terza categoria Alessia Recchia (Nof) e Matteo Petrelli (Nor). Presenti alle premiazioni, sotto lo sguardo attento del patron di Match Point Antonio Calvaresi, anche il sindaco Luciano Di Lorito, il consigliere delegato allo sport Angela Scurti, il comandante della polizia locale Panfilo D'Orazio. Il Tennisummer solitamente si conclude a luglio: ma quest'anno per le problematiche legate al coronavirus è slittato a settembre. "E' bello essere qui e vedere l'ostinazione che ha portato a tenere concludere ugualmente questo splendido torneo, nonostante tutto. Siamo qui, in tanti, a distanza di sicurezza, il tennis non è uno sport di contatto e quindi ci fa sentire tutti più tranquilli".

Gli altri finalisti del Tennisummer sono stati: Antonella Tacconelli, vincitrice per la Quarta categoria femminile contro Ida D'Eramo; Rossano Ciampoli e Mirko Carabella (1° e 2° Quarta categoria maschile) Francesca Recinella e Leonardo Cantagallo, sconfitti rispettivamente da Alessia e Matteo.