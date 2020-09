Mediaplus srl è l'agenzia di comunicazione che mette al centro delle sue strategie creatività e professionalità

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Oggigiorno il mondo del web affascina persone di tutte le età, dai semplici amatori a veri professionisti.

Seppur coinvolgente, bisogna sottolineare come le figure richieste nel settore della comunicazione digitale debbano avere un approccio al lavoro cosiddetto "smart".

Cristina Ditonto, la Digital Strategist della web agency Mediaplus srl, ne è la dimostrazione: facendo nostro uno stile di scrittura tipico dei social network, potremmo definirla come una professionista #brillante #curiosa e #determinata.

Come racconta Mirco Planamente, il fondatore dell'agenzia: "Cristina è entrata giovanissima nel team Mediaplus e oggi ricopre un ruolo centrale all'interno dell'agenzia!"

La Digital strategist di Mediaplus si occupa appunto di progettazione strategica e creativa dei contenuti per la comunicazione online.

Oltre agli obiettivi professionali, oggi Cristina ha raggiunto un traguardo personale importante: 30 anni.

Con l'occasione, ci uniamo al team Mediaplus per augurarle buon compleanno!

Doti personali, competenze professionali e un Workplace dinamico sono il mix perfetto per stimolare la creatività in un settore innovativo come questo. Infatti, da 7 anni Mediaplus srl è un'agenzia che ha saputo distinguersi nel campo della comunicazione sulle piattaforme digitali.

Il ventaglio di servizi offerti è mirato all'affermazione dell'identità aziendale nell'universo nella rete: siti web professionali, e-commerce, app per mobile, campagne di comunicazione ah hoc, social media marketing, graphic design.

Recentemente, la volontà di superare, oltre i confini digitali, anche quelli territoriali ha portato all'apertura di una nuova sede nella capitale oltre quella di Pianella.

La scelta di operare anche nella Capitale è altresì ispirata al David di Michelangelo, nonché simbolo della stessa web agency.