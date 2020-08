PIANELLA: Cartellone estivo nel vivo con Setak e L'Ensemble di Angelo Valori

Continuano gli eventi estivi a Pianella, nel rispetto delle norme anticontagio. come spiega l'assessore alla cultura Sabrina Di Clemente: “ Rispetto al tradizionale cartellone estivo che in passato veniva allestito di concerto con le associazioni, in particolare quelle locali, quest'anno l'emergenza Covid ha pesantemente inciso sulle possibilità organizzative del volontariato e, pertanto, l'amministrazione comunale ha deciso di farsi carico direttamente di allestire e finanziare il cartellone estivo, avvalendosi comunque della preziosa collaborazione e dell'esperienza delle associazioni.”

“Dopo le serata di musica nelle frazione di Castellana e Cerratina, aggiunge il vice Sindaco Antonella Di Massimo, gli eventi sono proseguiti nel centro storico, alternandosi tra Piazza Garibaldi, Largo Vestini ed il belvedere Andrea Pietrolungo, dove l'hanno fatta da padrone la musica ed il teatro, quest'ultimo con la interessante rassegna “Teatro nel Borgo”, curata dall'accademia teatrale Arotron, che ha messo in piedi un cartellone molto ampio che va dal cabaret, ai mimi, ai classici, con l'entusiasmante novità della “parata” che apre gli spettacoli riversando tra gli avventori di bar e ristoranti lungo il viale principale tutti gli attori della compagnia.

L'assessore Di Clemente ricorda gli eventi che animeranno Pianella nei prossimi giorni: “Per la settimana in corso, Lunedi 24 Agosto inizieremo con lo spettacolo organizzato dell'Accademia teatrale Arotron “ Ovidio- Suoni,parole,atmosfere” con Chiara Colizzi e Franco Mannella accompagnati da Paride Marzuoli al pianoforte, Martedi 25 Agosto, sempre con Arotron, ci sarà la parata “ Mossi dal vento” con gli attori della compagnia teatrale dell'aratro.

Si prosegue mercoledì 26 Agosto con l'evento in collaborazione con l'Associazione di Promozione culturale Puccini con il trio “Royale street party”.

Venerdi 28 Agosto sarà la volta del gruppo “Contemporary vocal ensemble” del maestro Angelo Valori e Sabato 29 agosto sarà la volta del cantautore pennese Nicola Pomponi in arte Setak. Seguiranno il teatro dei burattini per i più piccoli e nella prima settimana di settembre la rassegna “Pop Cort”, in collaborazione con la scuola di cinema IFA”