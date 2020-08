100 ANNI PER GEMMA TASCIONE. GLI AUGURI DEL SINDACO LUCIANO DI LORITO

Ha tagliato il traguardo dei 100 anni il 22 agosto: oggi (22 agosto 2020) a salutare Gemma TASCIONE anche il sindaco Luciano Di Lorito, nella residenza assistenziale di Montinope dove vive da ormai 5 anni. Originaria di Scerni, che come Spoltore è una comunità protetta da San Panfilo, ha vissuto molti anni a Chieti, in via del Tricalle, dopo il matrimonio. Lavorava in ambito sanitario: adesso vede le sue pronipoti crescere, tra le quali la piccola Gemma. A festeggiarla c'era anche Annamaria D'Ercole, una delle due figlie, assieme a tanti tra nipoti e pronipoti. "Ricordo sempre in queste occasioni" ha detto il primo cittadino ai familiari "che oltre a un fatto genetico, che in questo caso è indubbio, incide molto la capacità di prendersi cura di queste persone. A partire da una certa età vanno trattate con la delicatezza dei bambini". Quella di Gemma è una famiglia longeva: sua madre, i fratelli e la sorella hanno tutti superato i novant'anni. "Ha sempre avuto un carattere forte e gentile" ricorda il genero Giovanni Palmerio. "Non si faceva posare sopra neppure una mosca".