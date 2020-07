ASD Loreto Aprutino: ufficializzati i mister , pronti per ripartire per una nuova stagione!

L'ASD Loreto Aprutino è pronto per una altra grande stagione in prima categoria. La società ha ufficializzato i tecnici che guideranno i ragazzi per i prossimi mesi: Casasante per la prima squadra e Forlani per la juniores.

Il direttore Danese, oltre che confermare giocatori come Acciavatti , Tranquilli, Ferri, Di Giampaolo, Leone, Pavone, Rasetta , Sablone, Casalena e Di Mascio , ha assicurato che ci saranno ulteriori 4 innesti di spessore in modo da poter fare un ottimo campionato.