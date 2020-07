Il Comune di Moscufo approva il rendiconto 2019 nessun aumento di tasse e riduzioni TARI per le attività commerciali.

Nell’ultima seduta di consiglio comunale, tenutasi sabato 11 luglio, il Comune di Moscufo ha approvato il rendiconto di gestione 2019, atto conclusivo A darne annuncio è il Sindaco del Comune di Moscufo Claudio De Collibus: “Con molto entusiasmo abbiamo approvato il rendiconto 2019, un documento che certifica l’efficacia della nostra azione amministrativa, dove è dimostrato un miglioramento del risultato di amministrazione di oltre 200.000 euro rispetto allo scorso anno”. Un lavoro minuzioso e attento che è stato possibile grazie all’azione congiunta dell’Amministrazione Comunale con il Servizio Finanziario della Dott.ssa Di Simone Ida, come ricordato dal Vicesindaco Emanuele Faieta, delegato al Bilancio: “questi numeri attestano che si possono coniugare tasse contenute, fornitura di servizi di qualità e investimenti importanti per opere pubbliche di rilievo.”

Nella stessa seduta di consiglio l’Amministrazione Comunale ha disposto la conferma di tutte le aliquote IMU e TARI, scongiurando pertanto aumenti che andrebbero a gravare le famiglie moscufesi in un periodo già molto complesso. “Proprio sulla TARI abbiamo fatto un grande lavoro, -prosegue Faieta- prevedendo scontistiche per tutte le attività commerciali chiuse a causa delle restrizioni imposte a causa del covid-19 per un totale di tre mesi, maggiore rispetto a quanto proposto dal governo. Oltre a questo abbiamo disposto quote di sconto anche per una serie di attività che pur restando aperte hanno riscontrato numero difficoltà.”

A conclusione di questo è stato altresì approvato l’esenzione del pagamento per l’occupazione del suolo pubblico alle attività commerciali che ne facessero richiesta.