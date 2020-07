Filippone:"Il Sindaco di Pianella con i suoi metodi autoritari, demolisce la sua stessa maggioranza, “sfiduciando” due Consiglieri e un Assessore"

Abbiamo dovuto prendere atto, nel recente passato, della sfiducia nei confronti dei consiglieri Berardinucci e Aramini. ed oggi prendiamo atto della revoca delle deleghe all’assessore Massimo Di Tonto, quindi si può dedurre che il Sindaco Marinelli non ha più una maggioranza certa in Consiglio Comunale.

Infatti, negli ultimi tempi. vi sono stati segnali da parte del Sindaco, che fanno pensare ad una strategia politica tendente ad acquisire consensi dai banchi della minoranza, per rinforzare e mettere al sicuro la sua traballante maggioranza.

L’arroganza e l’incapacità politica del Sindaco Marinelli, in pochi anni, l’hanno portato a rompere i rapporti di fiducia con diversi consiglieri eletti nella sua lista, incapace di confrontarsi con chi ha idee diverse da lui e di valorizzare le risorse dei componenti della sua maggioranza, i quali hanno contribuito alla sua rielezione nel 2018.

Questo modo di fare del Sindaco Marinelli arrogante e antidemocratico, ha indotto il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Francesco Chiarieri, a prendere posizione, in maniera scorretta, sulle assenze di sei consiglieri comunali nella seduta del Consiglio Comunale tenuta il 29 luglio scorso, mettendo in dubbio le loro giustificazioni, accusando gli stessi di sotterfugi e strategie segrete, dimostrando così, da un lato, di non conoscere la legge sulla Privacy che tutela le situazioni personali e private di ogni singolo cittadino, e dall’altro di infrangere la regola che gli impone di svolgere il ruolo di garante dell’imparzialità verso tutti i consiglieri, invece, con il comunicato stampa, ha dimostrato di essere un presidente di parte.

Il Sindaco Marinelli, dopo la sfiducia ai due consiglieri Berardinucci e Aramini, ha continuato nel suo atteggiamento autoritario, ignorando i due sfiduciati, dimostrando di non essere interessato a ristabilire normali rapporti con i suddetti consiglieri, anzi ha continuato con la sua arroganza e i comportamenti antidemocratici fino alla rottura dei rapporti con l’assessore Massimo Di Tonto e al ritiro delle deleghe allo stesso, senza mettere in atto nessun tentativo per recuperare un rapporto corretto e democratico con chi esprimeva opinioni diverse dalle sue, se non altro per il bene della collettività.

Il Sindaco Marinelli, forse ha dimenticato di essere stato eletto in una lista civica?

Dimentica che ha sottoposto agli elettori un programma elettorale da attuare con un’azione amministrativa, efficace ed efficiente?

Invece, ha assunto il ruolo di Sindaco di partito della Lega di Salvini, prevaricando e ignorando senza rispetto le idee politiche degli altri componenti della sua maggioranza, facendosi guidare dall’arroganza e dalle sue ambizioni politiche personali.

Infatti il suo comportamento nella gestione della cosa pubblica, l’ha portato a credere che il Municipio non è più la casa di tutti dove si confrontano le idee democraticamente e si decide a maggioranza, ma un luogo dove si esercita il comando applicando le proprie volontà su tutti gli altri, i quali devono solo ubbidire e approvare senza discutere.