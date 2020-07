“Come un fiore guarda il sole” Il nuovo singolo estivo di Andrea Pimpini

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Andrea Pimpini, il cantautore pescarese di 17 anni che negli ultimi anni si è imposto sulle scene musicali d’Italia, annuncia il nuovo singolo estivo “Come un fiore guarda il sole”. Il brano, scritto e composto da Andrea, uscirà Venerdì 17 Luglio con Level Music (la piattaforma di distribuzione musicale supportata da Warner Music Group).

“Come un fiore guarda il sole” è disponibile per il pre-save su https://levelmusic.lnk.to/ComeUnFioreGuarda

Il nuovo inedito di Andrea Pimpini anticipa l’uscita di “Noi siamo”, il secondo disco di inediti del cantautore abruzzese. “Noi siamo” sarà disponibile su tutti gli store digitali a partire da Venerdì 4 Settembre.

“Sono stati tre anni pieni di musica dove ininterrottamente ho pubblicato cover e singoli. Ricordo bene la mia prima esibizione, era il 2017 e all’edizione autunnale del Romics mi esibii con “Tappeto di fragole”, cover dei Modà. Da lì iniziò questo viaggio bellissimo. Il mio secondo inedito, Neve bianca, che tutt’ora continua a macinare ascolti su Spotify e YouTube, fu mandato in onda per la prima volta in tutta Lazio grazie a Radio RID96.8. Un sogno…

Poi, il 6 Dicembre 2019, è uscito “Lacrima”, il mio primo disco di inediti. “Lacrima” è nato da un “capriccio”. Volevo registrare il mio primo disco, sia per presentare nuovi inediti ma anche per raccogliere tutti quei brani inediti che avevo pubblicato precedentemente. Mi sarebbe piaciuto presentare alcune di quelle canzoni in un concerto ma sappiamo tutti com’è andata a finire a causa dell’emergenza Coronavirus.”

Andrea Pimpini nei mesi precedenti è stato uno dei protagonisti dell’iniziativa #iosuonodacasa. Gli appuntamenti live del cantautore sono stati condivisi su Sky TG24, Optimagazine, All Music Italia, Rockol.it e RAI Radio 2.

Oggi, le canzoni di Andrea, solo su Spotify raggiungono migliaia di persone ogni mese

