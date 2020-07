LoCo Volley: si traccia la strada per l'anno 2020-2021

L'annno scorso era iniziato questo percorso congiunto tra Loreto Aprutino e Collecorvino.

"Rompendo i confini comunali, guardando oltre futili campanilismi annunciamo l'inizio di una nuova avventura fatta di coraggio, condivisione di idee e passione, un primo passo verso una lunga collaborazione..."

Nella stagione 2019 - 2020 sono stati diversi i successi ottenuti, dal primato solitario e per distacco nel nostro girone di serie D, alla fantastica vittoria della Coppa Abruzzo, quindi ora bisogna organizzarsi al meglio per il 2020-2021 e durante il lockdown abbiamo già iniziato a lavorare, almeno nel capo del digitale.

Sito: https://www.locovolley.it/

Facebook: https://www.facebook.com/LoCoVolley/

Instagram: https://www.instagram.com/locovolley/

Dopo aver ricevuto la notizia dalla FIPAV della promozione in serie C, in quanto prime in classifica allo stop dei campionati, la società ha investito gran parte del tempo a progettare la prossima stagione.

Le problematiche non sono certo poche, vista l'emergenza Coronavirus, con una grande attenzione alle palestre che avremo a disposizione visto quanto si sta prospettando con le scuole e l'ampliamento degli orari delle attività didattiche.

Questo mese di Luglio sarà cruciale per organizzarci al meglio e per superare le avversità e gli intoppi. Lavorando insieme riusciremo a partire al meglio, del resto il nostro motto è "aunit è mij".