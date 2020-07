Pianella: da venerdì torna l’isola pedonale.

E’ sicuramente una delle maggiori attrazioni del comprensorio vestino, la tradizionale isola pedonale che rivitalizza in estate il centro storico pianellese rendendolo meta di visitatori attratti dalla bellezza e tranquillità del borgo e dalle eccellenze enogastronomiche.

“Abbiamo voluto incontrare già a giugno i commercianti del centro storico – spiega il Sindaco Sandro Marinelli– nella consapevolezza delle criticità che le prescrizioni per il covid-19, avrebbero creato loro problemi gravosi, soprattutto in considerazione degli spazi necessari per le attività di somministrazione.”

“La richiesta degli operatori è stata proprio quella di anticipare l’inizio dell’isola pedonale e, pertanto, da venerdì 10 luglio sarà attivata la tradizionale zona a traffico limitato, mentre sono stati programmati interventi di restyling del viale con la collocazione di fioriere automatizzate che, una volta in funzione, consentiranno di aumentare anche la durata della stessa prolungandola oltre la mezzanotte, il che darà maggiori possibilità di apertura notturna anche alle attività commerciali ed artigianali.”

Un altro aspetto che l’amministrazione ha dovuto affrontare è quello relativo al tradizionale calendario estivo che, grazie alla proficua collaborazione con le associazioni, ha sempre consentito una interrotta attività di intrattenimento in grado di soddisfare ogni tipo di pubblico.

“Abbiamo coinvolto le associazioni – conclude il primo cittadino – per elaborare un programma compatibile con le difficoltà del momento e confidiamo di riuscire ad animare comunque l’estate proponendo, come di consueto, progetti artistici e culturali innovativi e di qualità.”