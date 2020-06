La chiesa del Carmine di Pianella tra i “luoghi del Cuore” FAI

Un gruppo di cittadini ha inserito la chiesa pianellese nella campagna per il recupero del patrimonio storico-artistico italiano come luogo da non dimenticare e conservare per le future generazioni.

Da Maggio un sogno è reso possibile dal Fondo ambiente italiano, più noto con la sigla Fai, che ha permesso di inserire un gioiello, come la Chiesa del Carmine, tra i luoghi da salvare, partecipando alla campagna "I luoghi del Cuore".

Tale chiesa è molto importante in quanto il culto della Madonna delle Grazie, molto sentito dalla popolazione, è stato rinvigorito nel tempo dall’opera dei Padri Carmelitani dell’annesso convento.

Attualmente è tra i primi 800 luoghi del cuore in Italia, la strada è ancora lunga ed il censimento terminerà il 15 dicembre 2020.

La classifica definitiva verrà pubblicata nel 2021.

Dopo ogni censimento è aperto un Bando al quale possono candidare un progetto tutti i luoghi che hanno ottenuto almeno 2.000 voti nell’anno precedente.

È possibile votare visitando la pagina:

https://www.fondoambiente.it/luoghi/chiesa-della-madonna-del-carmine

registrandosi e attendendo una mail di conferma, infine si esprime il proprio voto con un click.