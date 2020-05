Il 2 giugno a Spoltore

Per la prima volta il Comune di Spoltore celebrerà, con una cerimonia davanti al Palazzo Municipale, la Festa della Repubblica. L'appuntamento è dunque per martedì 2 giugno, alle ore 10.00: ovviamente l' evento non sarà aperto al pubblico, per le misure di sicurezza relative al Covid-19, ma sarà trasmesso in diretta streaming. L'occasione sarà sfruttata per dare un riconoscimento alle istituzioni e agli attori del mondo sanitario e sociale in campo durante l'emergenza Coronavirus. Saranno premiati dunque con una pergamena commemorativa i Servizi Sociali del Comune di Spoltore, il Settore Protezione Civile del Comune di Spoltore, la sezione di Spoltore della Croce Rossa, la sezione di Spoltore del Modavi, i medici di base operanti sul territorio di Spoltore, i pediatri operanti sul territorio di Spoltore, il personale della Polizia Locale del Comune di Spoltore, la stazione di Spoltore dell'Arma dei Carabinieri, i volontari di Spoltore della Caritas diocesana Pescara-Penne, il personale del Centro Residenziale Polivalente “Villa Acerbo”, il personale della Residenza Sanitaria Assistenziale “De Cesaris”, il personale del Centro Residenziale per Anziani Montinope. "E' solo un piccolo gesto" spiega il sindaco Luciano Di Lorito "un ringraziamento per l'impegno, la dedizione, il senso del dovere e delle istituzioni dimostrati durante i mesi di marzo, aprile e maggio, nella speranza di aver superato il momento più difficile." Nell'area all'ingresso del municipio, sarà disegnato con le transenne un rettangolo, all'interno del quale ci saranno dei posti a sedere disposti a scacchiera, seguendo le stesse prescrizioni utilizzate per le cerimonie in Chiesa, pur se all'aperto.