Pianella: mercato settimanale anticipato a giovedì 30 aprile

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto lo scorso venerdì, il mercato settimanale di Pianella sarà riproposto anche questa settimana, anticipandolo a giovedì 30 aprile in vista della festività del 1 maggio.

Anche in questa occasione saranno presenti esclusivamente gli operatori alimentari titolari di posto fisso ed i coltivatori diretti iscritti nell’elenco comunale, disposti in viale Regina Margherita, garantendo in tal modo tutte le misure di distanziamento e sicurezza che ne hanno consentito lo svolgimento in sicurezza la scorsa settimana.

Le ulteriori possibilità di acquisto, effettuate rispettando tutte le precauzioni previste dalla normativa, evitando lunghe attese, hanno favorito una larga partecipazione da parte della cittadinanza. Tante, pertanto, le richieste pervenute all’amministrazione di ripetere nuovamente questo primo tentativo di ritorno alla normalità, in vista della cosiddetta fase due.

Anche in questa occasione la disposizione degli operatori, il controllo delle distanze e dell’adozione dei dispositivi di protezione saranno coordinati e controllati da polizia municipale e protezione civile Modavi di Pianella che, in caso di necessità, provvederà anche a dotare di mascherine gli utenti sprovvisti.

“ Il corretto svolgimento del mercato settimanale è dovuto al senso civico mostrato ancora una volta dalla cittadinanza pianellese, afferma il Sindaco Marinelli. Le limitazioni e le precauzioni adottate hanno funzionato perfettamente e ci consentono di guardare con ottimismo al riavvio di tutte le attività commerciali, che auspichiamo possa avvenire prima di quanto prospettato dal governo, visto che gli esperti sanitari locali ci indicano una situazione di rischio oltremodo contenuta per le nostre zone, per restituire prospettive a tutti gli operatori commerciali e ripristinare la normalità dei rapporti tra domanda e offerta con positivo riflesso sui prezzi dei prodotti che nelle ultime settimane hanno spesso visto oscillazioni al rialzo.

Si tratta solo di un primo, graduale, ritorno alla normalità nell’ambito di quanto consentito dalle norme vigenti, precisa il primo cittadino, che non deve veder trascurate tutte quelle disposizioni che la cittadinanza ha dimostrato di conoscere e saper attuare nel miglior modo possibile”.