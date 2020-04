Cappelle: è partita la corsa alla solidarietà, raccolti già 5.000€

Il Sindaco di Cappelle Sul Tavo, Lorenzo Ferri, con un post su Facebook, ha voluto ringraziare tutti i cittadini che in queste ultime ore hanno efffettuato la donazione sul cc dedicato per sostenere tutti coloro che in questa fase storica si è ritrovato in particolare stato di bisogno. Ecco quanto scritto dal sindaco:

E’ partita la cordata della solidarietà.! Sul conto corrente aperto presso la BBC di Cappelle sul Tavo sono già affluiti circa 5 mila euro. L’avvio della campagna di raccolta fondi, per sostenere chi è in particolare stato di bisogno in questo triste frangente, a causa del coronavirus, è molto promettente e questa informazione è l’occasione per spronare tutti coloro che vogliono e possono, come possono, ad unirsi con slancio, generosità e sollecitudine, facendo un solo calcolo: quello del cuore. Il bisogno di chi è in difficoltà ha fretta, facciamo di tutto per corrergli incontro! Saremo ripagati con molta gratificazione dalla nostra coscienza e dalla soddisfazione per aver fatto cosa buona e giusta!

Il Municipio, simbolo di una comunità locale, è al servizio di quella dei cappellesi con un impegno oltre le forze, continuativo e coinvolgente, avendo riorganizzato l’assetto, come le regole hanno imposto. Il suo ruolo di riferimento per l’intero paese è rappresentato ora dalla proiezione sulla sua facciata del tricolore, simbolo dell’unità della Nazione ed espressione, in questa singolare circostanza, dell’affetto, del coraggio, della forza di volontà, dell’umanità e dell’altruismo degli italiani nella guerra con il “nemico invisibile”. Una bandiera, quella che illumina il Municipio, che vuole essere un ideale abbraccio a chi è rimasto vittima del coronavirus, a chi combatte per la propria vita a causa sua, a chi ne è guarito e a chi mette a rischio la propria vita per condurre questa guerra e a chi consente la vita a coloro che, in casa, attendono con il cuore gonfio di speranza la fine di questa esperienza.

Per tutti coloro che volessero fare una donazione, questo l'iban IT19K0843477210000000016 - intestato al COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO- CAUSALE :DONAZIONE