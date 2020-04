IL MINUTO DI SILENZIO VOLUTO DA ANCI PER RICORDARE LE VITTIME DELL'EPIDEMIA

Anche Spoltore oggi ha aderito al minuto di silenzio con le bandiere a mezz'asta voluto dall'Anci in tutti i Comuni "per ricordare le vittime dell'epidemia, per onorare gli operattori sanitari, per darci reciproco sostegno e guardare al futuro con speranza". L'iniziativa lanciata all'Associazione Nazionale Comuni Italiani è un modo "di abbracciarci idealmente tutti" spiega Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci, "per essere di sostegno l’uno all’altro, come sappiamo fare noi sindaci”. Un'iniziativa analoga era partita dalla Lombardia, dove il presidente della Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli, aveva invitato al minuto di silenzio i sindaci del suo territorio. L'Anci ha avviato anche una raccolta di video che testimonieranno il minuto di silenzio davanti a tutti i palazzi di città in Italia e attraverso il suo sito istituzionale e i suoi profili intende dare massima visibilità alle cerimonie in onore delle vittime del coronavirus. I video di questo momento saranno raccolti e montati in più ‘videoracconti’.