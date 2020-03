Oggi in abruzzo si sono registrati 79 persone in più positive al coronavirus, riportiamo di seguito la mappa rilasciata dalla Regione con tutti i comuni con i casi registrati aggiornati ad oggi 21 marzo.

Dal sito della Regione Abruzzo

CORONAVIRUS: LA MAPPA DEI CASI POSITIVI PER COMUNE AGGIORNATA AL 21 MARZO

(REGFLASH) Pescara, 21 mar. - Di seguito l'elenco dei casi positivi suddivisi per Comune e registrati dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Il dato è riferito alla residenza del paziente, così come risulta nel sistema anagrafico delle Asl. Vale a dire che la località potrebbe in qualche caso non coincidere con la residenza anagrafica comunale e/o con il domicilio del paziente stesso. (REGFLASH) US 200321

LOCALITA' DI RESIDENZA E NUMERO CASI

Alanno 2

Alba Adriatica 1

Arielli 2

Atessa 3

Atri 6

Avezzano 4

Barisciano 1

Bellante 2

Bisenti 2

Campli 1

Canistro 1

Cappelle sul Tavo 2

Caramanico Terme 1

Casal di Principe (CE) 1

Casalbordino 2

Castel di Sangro 4

Castel Frentano 2

Castellalto 1

Castiglione Messer Raimondo 31

Castilenti 8

Catignano 1

Cellino Attanasio 1

Cepagatti 6

Cerchio 1

Cermignano 2

Chieti 5

Città Sant'Angelo 19

Civitella Casanova 11

Collarmele 2

Collecorvino 8

Colonnella 1

Crecchio 9

Cugnoli 2

Elice 9

Farindola 5

Fossacesia 1

Francavilla al Mare 10

Frisa 1

Gessopalena 1

Guardiagrele 1

Guglionesi (CB) 1

Guilmi 1

Lanciano 7

L'Aquila 2

Lettomanoppello 1

Loreto Aprutino 9

Manoppello 3

Martinsicuro 1

Miglianico 1

Montazzoli 1

Montebello di Bertona 4

Montefino 6

Montesilvano 51

Mosciano 1

Moscufo 1

Mozzagrogna 2

Nocciano 1

Notaresco 3

Ortona 18

Ortona dei Marsi 2

Paglieta 1

Palena 1

Penne 33

Pescara 82

Pescina 3

Pianella 8

Picciano 2

Pineto 11

Residenza non indicata 48

Ripa Teatina 4

Roccamontepiano 2

Roccamorice 1

Roccascalegna 1

Roccaspinalveti 1

Rosciano 1

Roseto degli Abruzzi 2

San Benedetto dei Marsi 1

San Giovanni Teatino 2

San Salvo 1

Santa Maria Imbaro 1

Scurcola Marsicana 1

Silvi 5

Spoltore 7

Teramo 5

Tocco da Casauria 1

Tollo 3

Torrevecchia Teatina 1

Torricella Peligna 2

Torricella Sicura 1

Trasacco 1

Treglio 1

Vasto 5

Villa Santa Maria 1

TOTALE.......................................................................529

