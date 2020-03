All'ospedale SS Annunziata di Chieti servono mascherine, l'appello dei medici

Cari uomini e donne Abruzzesi, aiutateci! Siamo medici, infermieri ed operatori sanitari e da giorni fronteggiamo l'emergenza virus, questa settimana in forte crescita. Ogni giorno torniamo in ospedale per aiutare chi di voi si ammala, per darvi sollievo e speranze di guarigione.

Ma non abbiamo mascherine idonee (FFP2 o FFP3) per proteggere noi stessi ed evitare di contaminare tutto l'ospedale e le nostre famiglie. Siamo determinati a mettere a rischio le nostre vite per fronteggiare l'emergenza, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto, per aiutarci ad aiutarvi!

Vi preghiamo se potete di donare mascherine, ne abbiamo urgente bisogno all'ospedale SS. Annunziata di Chieti.

Speriamo che, come già successo a Vasto, qualcuno sappia dimostrare coraggio e solidarieta' ed aiutarci, servono mascherine mai usate e sigillate.

Vi preghiamo di contattare il numero 333.6506972 Associazione SanSalvo.net per coordinarci sulle donazioni.

GRAZIE!