Incontro - dibattito sul nuovo P.R.G. di Pianella per una informazione trasparente e democratica

Il Consiglio Comunale di Pianella il 30 Gennaio 2020 ha approvato il nuovo P.R.G. dopo venti anni dal precedente piano.

Il Capogruppo consiliare della lista civica “Pianella Vicina”, unitamente al direttivo di Circolo del Partito Democratico di Pianella, dopo aver preso atto dell’approvazione del nuovo P.R.G. da parte del Consiglio Comunale, avvenuta senza essere preceduta da un confronto democratico costruttivo tra la maggioranza e tutti i consiglieri minoranza, scegliendo volutamente di convocare una parte di essi, solo qualche giorno prima dell’adozione in consiglio comunale.

Evidenziano innanzitutto la totale mancanza di commissioni consigliari in questo Comune, tanto più l’assenza di una commissione specifica su un argomento importantissimo come il P.R.G., e nemmeno riunioni di capigruppo, dove poter discutere e approfondire non solo le proposte della maggioranza, ma anche valutare le proposte della minoranza al fine di pervenire ad un confronto democratico costruttivo per il bene della comunità Pianellese.

Fanno rilevare anche la carenza e la mancanza di un confronto preventivo prima dell’adozione del P.R.G. con tutti i cittadini del Capoluogo e delle Frazioni di Cerratina e Castellana, nonché l’assenza di un confronto, alla luce del sole, con le varie categorie della nostra società, con tecnici e professionisti, con operatori economici e imprese, con artigiani e commercianti, con imprenditori agricoli e associazioni varie. Non c’è stato un confronto democratico con i rappresentanti dei Partiti presenti sul territorio di Pianella.

Pertanto al fine di colmare questo vuoto di informazione e di democrazia, il Capogruppo di “Pianella Vicina” e il Direttivo del Partito Democratico, prima di esprimere delle valutazioni in merito alle scelte compiute dai tecnici comunali redattori del nuovo P.R.G., su indicazioni e indirizzo politico della Giunta Comunale e della maggioranza, convocano un:

Incontro-dibattito per il 10 Marzo 2020 - alle ore 19:00

presso l’Agriturismo “La Gallina” contrada Pratodonico N° 1 - Pianella

Al fine di dare una informazione corretta e trasparente, per ascoltare e recepire le proposte, le esigenze dei cittadini, con la presenza di tecnici, si faranno pervenire le stesse al Comune di Pianella in tempo utile per le osservazioni.

All’incontro-dibattito sono stati invitati tutti cittadini di Pianella, Tecnici di settore di Pianella, Cepagatti e Loreto Aprutino, professionisti, commercianti, artigiani, imprese, imprenditori agricoli e coltivatori, e rappresentanti delle associazioni.

Introduce e modera il dibattito :

Il consigliere comunale capogruppo di “Pianella Vicina” Gianni Filippone.

Interviene :

l’Arch. Valeriano Mergiotti (Dirigente comunale di Chieti).