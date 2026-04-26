Sarà una proiezione speciale quella di giovedì 30 aprile 2026 alle 18:45 all’Auditorium Cerulli a Pescara.



In Concorso “Un milione di granelli di sabbia” documentario d'autore che vede come protagonista la psicoterapeuta Eva Pattis Zoja insieme alle possibilità offerte dalla terapia non verbale da lei sviluppata, chiamata Sandwork Espressivo. Grazie a questo metodo, in Italia conosciuto come Terapia della sabbia, bambini ucraini, yazidi e cinesi hanno elaborato il proprio trauma psichico e sono riusciti ad esprimere ciò che il dolore aveva reso indicibile.

Il documentario, diretto da Andrea Deaglio, esplora parallelamente le radici della dottoressa Eva Pattis Zoja, sottolineando le connessioni tra il lavoro che l’ha resa un riferimento a livello internazionale e la storia personale della sua famiglia durante la Seconda guerra mondiale.

Al termine della proiezione dibattito con il pubblico con la protagonista Eva Pattis Zojae e, in collegamento, con il regista Andrea Deaglio

#DOCudì2026 concorso di cinema documentario

#Pescara dal 20 marzo al 09 maggio 2026

giovedì 30 aprile 2026 in concorso

UN MILIONE DI GRANELLI DI SABBIA di Andrea Deaglio

su come si può affrontare un trauma in cui le vite vengono travolte dalla violenza o dalla guerra

Pagina web https://www.webacma.it/docudi2026-un-milione-di-granelli-di-sabbia/

evento Facebook https://fb.me/e/451Kvyxvo

PRENOTA il tuo ingresso gratuito su https://luma.com/docudi2026

Reel https://www.facebook.com/reel/2168171347302134

Il Concorso prosegue

giovedì 07 maggio

OGNI PENSIERO VOLA di Alice Ambrogi.

Delicato tema della salute mentale nei giovani, sfidando pregiudizi sociali.

sabato 09 maggio

PREMIAZIONI - EVENTO SPECIALE fuori concorso film ANIME VIOLATE di Matteo Balsamo.

Attraverso le voci delle vittime, Anime Violate svela il crudele inganno delle truffe affettive: falsi amici, manipolazioni e perdite. Un viaggio straziante dalla distruzione alla rinascita.

Calendario proiezioni https://www.webacma.it/wp-content/uploads/2026/03/PROGRAMMA-DOCudi2026.pdf

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L’organizzazione è affidata, anche quest’anno all’A.C.M.A. - Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese, associazione culturale senza scopo di lucro nata nel dicembre 2000. Costituita da volontari ha la finalità di promuovere la cultura cinematografica e multimediale attraverso la sua fruizione a vantaggio dei propri associati e dell'intera collettività. Si occupa di promuovere, organizzare e pianificare attività culturali in generale soprattutto attraverso l’organizzazione di festival, rassegne, cineforum o singole proiezioni.

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