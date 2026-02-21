Il Comune di Spoltore e Rieco presentano i nuovi servizi di gestione rifiuti e decoro urbano

Il Comune di Spoltore e la Rieco Spa annunciano ufficialmente la presentazione dei nuovi servizi dedicati alla gestione dei rifiuti e al decoro urbano. Lâ€™evento pubblico si terrÃ mercoledÃ¬ 25 febbraio alle ore 10:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Spoltore. L'iniziativa si pone l'obiettivo di illustrare una visione rinnovata del territorio, sintetizzata nello slogan istituzionale "PiÃ¹ qualitÃ , piÃ¹ efficienza, piÃ¹ futuro". All'appuntamento interverranno il Sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, e lâ€™Assessore Stefano Burrani, i quali esporranno gli obiettivi legati al miglioramento del decoro cittadino e non solo.

ParteciperÃ inoltre il Direttore di Rieco Spa, Angelo Di Campli, per illustrare gli aspetti tecnici e operativi legati al territorio. Durante l'incontro verranno approfondite le principali novitÃ che interesseranno il servizio di igiene urbana, con una spiegazione dettagliata delle nuove modalitÃ operative che verranno adottate sul territorio. Saranno inoltre forniti calendari e tutte le informazioni utili per il miglioramento del sistema a garanzia di una gestione dei rifiuti sempre piÃ¹ sostenibile e tecnologicamente avanzata.