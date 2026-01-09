Guida senza patente, fugge alla vista dei carabinieri e si schianta contro un muro

Alle 4.30 di questa notte i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara si sono posti allâ€™inseguimento di unâ€™Alfa Romeo 147 che, alla loro vista, improvvisamente invertiva la marcia fuggendo ad alta velocitÃ su via Raiale e perdendo il controllo poco dopo andando a collidere contro il muro di cinta di unâ€™abitazione privata. Attesa la violenza dellâ€™impatto, sul posto si rendeva necessario lâ€™intervento di personale del locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per estrarre i due occupanti del veicolo, entrambi noti alle forze di polizia, che venivano trasportati dal 118 nel pronto soccorso del locale ospedale, dove sono tutt'ora ricoverati, in codice rosso, ma non in pericolo di vita.

Gli immediati accertamenti dei Carabinieri permettevano di appurare che il conducente, un 44enne residente a Pescara, era sprovvisto di patente di guida poichÃ© giÃ ritirata. Sono in corso ulteriori accertamenti tossicologici sul conducente. Per queste ragioni il 44enne Ã¨ stato denunciato in stato di libertÃ alla competente autoritÃ giudiziaria e dovrÃ ora rispondere del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e guida con patente revocata.