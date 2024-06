Città Sant’Angelo, Giacomo Bellante eletto a capo della Proloco Angulum

La Proloco Angulum di Città Sant’Angelo ha rinnovato i propri quadri dirigenziali, con l’obiettivo di dare nuova vita e nuovi obiettivi all’associazione. L’elezione del nuovo consiglio direttivo è stata vista come una sorta di rifondazione, con diversi nuovi soci che hanno deciso di entrare a far parte del gruppo. Il riconfermato presidente Giacomo Bellante si è detto estremamente soddisfatto di vedere che attorno alla Proloco si stia formando un gruppo di angolani volenterosi. Il presidente ha inoltre espresso il desiderio di mettere sotto l’ombrello protettivo della Proloco la maggior parte delle associazioni di Città Sant’Angelo, specialmente quelle che rischiano di sparire per mancanza di una base giuridica idonea.

Il nuovo consiglio direttivo della Proloco è composto, oltre che da Giacomo Bellante come presidente, anche da Manuela Pedicone come vice, Gabriele Mucci come segretario, e Gabriele Raggiunti, Elianora Carota, Marco Luciani e Emanuele D'Ignazio come consiglieri. La Proloco Città Sant’Angelo invita tutte le associazioni angolane a unirsi a lei “in questo nuovo percorso, con l’obiettivo di lavorare insieme per promuovere e valorizzare la bellezza e la cultura del territorio angolano”.