Sostegno alla formazione: 148 borse di studio in Abruzzo dalla Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo-Ets

Sanità e istruzione al centro dell’operato della Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo-Ets che, come ogni anno, assegna borse di studio al fine di accompagnare i soci e i loro figli nel percorso scolastico.

Anche per il 2023, Cesare Pozzo premia gli studenti più meritevoli che hanno terminato il ciclo di studi di scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, università di primo livello e magistrale, università estere.

Solo in Abruzzo, la storica Mutua ha erogato i sussidi a 148 studenti per complessivi € 18.445,00.

“La Mutua stessa è cultura per la lunga storia che la caratterizza – afferma il presidente nazionale Andrea Giuseppe Tiberti – In virtù di questo e sapendo quanto il percorso di studi possa gravare sulle spese familiari, da anni Cesare Pozzo eroga i sussidi allo studio accompagnando i soci dalle scuole elementari all’Università. I giovani sono il domani del nostro Paese. Investire in istruzione significa investire in un futuro migliore”.

L’aiuto della S.N.M.S. Cesare Pozzo-Ets si attesta con i numeri: nel 2023 in tutta Italia sono stati erogati € 231.210,00 di sussidi allo studio a 1.880 studenti. 395 premiati hanno concluso la scuola primaria (con 13.860 euro di sussidi elargiti), 507 la scuola secondaria di primo grado (con 35.490 euro di sussidi), 419 la scuola secondaria di secondo grado (con 58660 euro di sussidi), 199 hanno terminato l’università di primo livello (con 39.800 euro di sussidi assegnati), 352 quella specialistica (con 82.000 euro di sussidi), sette l’università estera (con 1.400 euro di sussidi).

Con circa 175.00 Soci, per un totale di 350.000 assistiti, la Società nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo–Ets si impegna a garantire da oltre 145 anni il benessere di lavoratori, famiglie e imprese. Tutti i piani sanitari sono studiati per andare incontro alle diverse esigenze dettate dall’età, dal nucleo familiare e dalla professione.

Cesare Pozzo in Abruzzo: è presente in Abruzzo e in Molise con la sede regionale di Pescara e gli uffici di Lanciano, Vasto, Sulmona e Teramo. Una rete capillare che, potendo contare sulle convenzioni attive con le principali strutture sanitarie dell’Abruzzo, assiste oggi in questa regione ben 4.334 soci e le loro famiglie.

La sede regionale di Pescara si trova in via Grotta del Cavallone, 11 - tel. 085.4212152 – fax 085.4226442 – orari lunedì e giovedì 14.00-17.30; martedì e mercoledì 9.00-13.00; venerdì 9.00- 12.30 – e-mail: abruzzo@mutuacesarepozzo.it