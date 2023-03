L'Università 'd’Annunzio' aderisce a “Volontarie e Volontari per l’Educazione" di Save the Children

L’Università degli Studi ‘G. d’Annunzio’, anche quest’anno, ha aderito a “Volontarie e Volontari per l’Educazione”, una iniziativa di Save the Children che ha come obiettivo il recupero degli apprendimenti e della motivazione allo studio di bambine e bambini e adolescenti, dai 9 ai 17 anni colpiti dalla crisi educativa prodotta dalla pandemia Covid-19.

Il progetto prevede di affiancare stabilmente un volontario, adeguatamente formato, ad un singolo bambino/adolescente o a un piccolo gruppo di bambini/adolescenti per l’accompagnamento allo studio online.

Diventa volontaria e volontario. Possono diventare volontarie e volontari per l’Educazione studenti, docenti e personale tecnico amministrativo delle Università. UdA, molto impegnata e coinvolta in progetti sul tema della sostenibilità e della giustizia sociale, ha fatto partire un invito alla partecipazione a tutti gli studenti e a tutte le studentesse. Tutti i volontari e le volontarie saranno supportati attraverso iniziative formative prima di poter essere pronti a iniziare il loro percorso. La partecipazione di studenti come te può davvero fare la differenza per il bambino o ragazzo che supporterai nello studio!