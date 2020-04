Congiunti, la strana storia della contrada più cercata sul web

Sono bastate poche parole da parte del Premier Giuseppe Conte, per scatenare l'ilarità del web e rendere una contrada, la più famosa d'Italia: " Nella fase due sarà possibile fare spostamenti mirati per far visita a Congiunti". Il Premier probabilmente ( sicuramente) intendeva parenti stretti... ma il web ha voluto scherzarci su, citando Congiunti, la frazione di Collecorvino. Video e meme si sono rimbalzati sui social dalla Pescara calcio, Delfino nel cuore, l'Abbruzzo di Morris,Ridi Abruzzo, al video di Florian Legnini, fino al post del famosissimo Abruzzese Fuori Sede

In questa fase così particolare, non possiamo che essere felici del fatto che Congiunti sia sulla bocca di tutti, anche se non per meriti diretti. La speranza è quella di tornare al più presto con le nostre attività!