Il presepe compie 800 anni, Italia Nostra celebra l'anniversario lanciando la campagna nazionale "I Presepi Artistici dei Territori"

Uno dei compiti di Italia Nostra è quello di promuovere la tutela dei beni culturali attraverso la conoscenza. "Si ama ciò che si conosce; si tutela ciò che si ama", è l'assunto che ispira le campagne nazionali sul Patrimonio culturale.

Come ci ricorda la CEI, il 24 dicembre 1223 a Greccio, nella valle reatina, San Francesco d’Assisi volle allestire nel bosco una rappresentazione essenziale della Natività con solo due animali, una greppia e il Santo a leggere il Vangelo. Si fa risalire a quell’evento narrato da Tommaso da Celano l’istituzione del Presepe, che nella tradizione devozionale italica è diventato qualcosa di molto più articolato ed elaborato.

Nei secoli, la tradizione si è tanto consolidata che numerosi artisti ed artigiani hanno profuso la loro arte e la loro maestria nella creazione di Presepi che rappresentano la Natività nei più svariati contesti paesaggistico-ambientali, arricchita da innumerevoli personaggi legati alla narrazione evangelica, ma anche alla quotidianità e all’attualità. Espressione autentica di una cultura popolare, tale produzione ha raggiunto una altissima qualità artistica sia per varietà dei materiali che per la maestria delle manifatture, tanto da essere ospitata in vari musei e godere di fama internazionale.

Le segnalazioni che perverranno tramite le Sezioni e i Consigli regionali di Italia Nostra saranno accessibili nello spazio dedicato sul sito di Italia Nostra, anche per meglio conoscere le attività del più che sessantennale impegno dell'Associazione a tutela del Patrimonio culturale della Nazione nelle sue molteplici manifestazioni.