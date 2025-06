Prende il via, giovedì 12 giugno, la 19ª edizione di Funambolika - Festival Internazionale del Nuovo Circo

Funambolika torna protagonista dell’estate pescarese con la sua 19ª edizione, un traguardo importante per il Festival Internazionale del Nuovo Circo, promosso dall’Ente Manifestazioni Pescaresi e ideato e curato dal regista e storico del circo di fama mondiale Raffaele De Ritis. In quasi due decenni, Funambolika ha contribuito a rendere Pescara un punto di riferimento per il nuovo circo internazionale, affermandosi come uno degli appuntamenti culturali più originali e attesi dal pubblico pescarese. Nel corso delle sue 18 edizioni, il festival ha ospitato in esclusiva oltre 400 artisti provenienti da più di 40 Paesi, molti dei quali premiati al Festival di Monte Carlo e saliti poi sui palcoscenici di Las Vegas, Parigi, Broadway e del Cirque du Soleil.

«In quasi vent’anni di attività, Funambolika ha consolidato il suo ruolo come una delle vetrine più prestigiose del circo contemporaneo a livello internazionale. Un progetto nato a Pescara, che ha saputo portare in città artisti di fama mondiale, contribuendo a renderla un punto di riferimento per l’arte circense» – sottolinea Raffaele De Ritis, ideatore e curatore del festival. Ad aprire Funambolika, giovedì 12 giugno, sarà la compagnia italiana del Circo El Grito, tra i massimi esponenti del circo d’innovazione in Europa. Sotto il proprio tendone allestito al Porto Turistico Marina di Pescara, El Grito porterà in scena due lavori profondamente diversi, ma uniti dalla stessa tensione poetica, fisica e narrativa, capaci di incarnare pienamente lo spirito del nuovo circo.

Il primo spettacolo in programma, “L’UOMO CALAMITA”, in scena dal 12 al 15 giugno, è riconosciuto tra le produzioni più significative del nuovo circo italiano. Si tratta di una creazione firmata da Giacomo Costantini e Wu Ming 2, capace di intrecciare illusionismo, musica dal vivo, acrobazia e letteratura in un’esperienza immersiva e suggestiva. “L’UOMO CALAMITA” è un vero esperimento tra circo e scrittura, che ha assunto come modello creativo il dialogo tra la costruzione del soggetto narrativo di un romanzo e, in parallelo, la stesura drammaturgica di un’opera circense. Il risultato è un progetto ibrido e originale: uno spettacolo da leggere e un libro da vedere. Ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, lo spettacolo racconta l’assurda epopea di un supereroe improbabile che si ribella all’assurdità del conflitto, evocando l’umanità nascosta nei gesti di un circo clandestino.

Sospeso tra storia e fantasia, il racconto prende vita attraverso la voce narrante in scena di Wu Ming 2, le musiche originali di Cirro, e le acrobazie mozzafiato che trasformano il palco in una dimensione sospesa tra reale e immaginario. Il pubblico assiste alle imprese dell’uomo calamita, dotato di misteriosi superpoteri: tra magnetismo fisico e potenza visionaria, lo spettacolo mantiene lo spettatore con il fiato sospeso, in un crescendo che fonde linguaggio del corpo, parola e suono in un’unica tensione emotiva. Seguirà dal 18 al 21 giugno “UN AMOUR EN COULEUR”, con cui Fabiana Ruiz Diaz firma una nuova creazione poetica e visionaria che sarà presentata in anteprima nazionale a Pescara. Lo spettacolo è una ricognizione acrobatica e giocosa sull’interiorità umana, sulle sue luci e ombre, in un mondo che ha dimenticato la meraviglia. Attraverso la grazia del volo aereo di Ruiz Diaz, le clownerie disorientanti e provocatorie di Jorge Albuerne, e la precisione giocoliera di Felipe Flores, lo spettacolo esplora le emozioni come sfumature cromatiche, alla ricerca di una felicità dimenticata.

A impreziosire la scena, la musica dal vivo di Fabio Guandalini, presenza attiva e integrata nella performance. Con il Circo El Grito, Funambolika inaugura la sua 19ª edizione nel segno dell’arte circense più alta e coinvolgente, tra tradizione e avanguardia, tecnica e poesia, ironia e riflessione. Il festival prosegue con due eventi di grande rilievo internazionale: due spettacoli che rappresentano il meglio della scena circense mondiale per originalità, intensità e impatto visivo. Martedì 1° luglio, all’Arena del Porto Turistico Marina di Pescara, arriva per la prima volta in Italia la compagnia australiana Gravity & Other Myths, con la pluripremiata “A SIMPLE SPACE”, che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi e imperdibili di questa edizione: Definito un capolavoro di circo fisico contemporaneo, lo spettacolo ha già conquistato i pubblici di 34 Paesi, con quasi 1000 repliche e una scia di entusiastiche recensioni internazionali.

Sette acrobati eccezionali, accompagnati da un percussionista dal vivo, sfidano i propri limiti con assoluta autenticità. Crudo, frenetico, spontaneo e travolgente, “A SIMPLE SPACE” punta tutto sull’essenza: il corpo, la fiducia, l’empatia, l’energia condivisa con il pubblico. La compagnia ha scelto consapevolmente di abbandonare ogni trucco scenico per avvicinarsi quanto più possibile allo spettatore. Nessun effetto speciale: solo abilità estrema, competizione giocosa e calore umano. Lo spettatore è parte integrante dello spettacolo: non c’è distanza, si respira la stessa aria, si vive lo stesso tempo. Un solo appuntamento, un solo palco, un’energia irripetibile: un’occasione unica per vedere da vicino una delle compagnie più importanti del circo contemporaneo mondiale. La 19ª edizione di Funambolika si concluderà lunedì 7 luglio, con un evento che rappresenta un vero e proprio atto d’arte: “HEKA- Non tutto è come sembra”, la nuova creazione della leggendaria compagnia britannica Gandini Juggling, in esclusiva italiana sul palcoscenico del Teatro Massimo di Pescara.

Dopo oltre 30 creazioni applaudite nei festival più prestigiosi al mondo, i Gandini tornano con uno spettacolo che fonde due linguaggi antichi e affini: giocoleria e magia. In “HEKA-Non tutto è come sembra” — ispirato all’omonima dea egizia della magia — il confine tra reale e illusorio si fa sottile, quasi impercettibile. Oggetti che appaiono, svaniscono, levitano, si moltiplicano o si dissolvono: il palco si trasforma in un luogo dove lo stupore diventa linguaggio. Un gran finale che conferma Funambolika come uno dei festival circensi più originali e visionari a livello internazionale. Tra illusioni, acrobazie e poesia, il festival è ancora una volta la celebrazione dell’estate e della condivisione, per ritrovare insieme il piacere dello stupore. Funambolika, organizzato dall’Ente Manifestazioni Pescaresi, è parte del PeFest, primo festival multidisciplinare in Abruzzo riconosciuto di rilevanza nazionale ed è sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Abruzzo e dal Comune di Pescara.

Gli appuntamenti ospitati al Porto Turistico sono possibili grazie al partenariato e al sostegno del Marina di Pescara. “Funambolika è un festival unico e prezioso a livello internazionale, in forte crescita e prossimo a festeggiare i 20 anni di attività - dichiara Angelo Valori, Presidente e Amministratore unico dell’Ente Manifestazioni Pescaresi. Due decenni trascorsi all’insegna del più alto livello qualitativo nel settore circense. Anche quest’anno il festival appassionerà il pubblico di cittadini e turisti, conquistando sia gli adulti che i bambini”. A confermare il valore culturale e identitario della manifestazione sono anche le parole dei rappresentanti del Comune di Pescara, che da anni sostengono con convinzione il festival, riconoscendone il ruolo centrale nell’offerta culturale estiva della città.

“Un ritorno graditissimo, quello di Funambolika, uno degli appuntamenti dell’estate pescarese di cui andare fieri. Il calendario si annuncia, anche quest’anno, denso di spettacoli di alto livello e di questo ringrazio chi si è impegnato per garantire nuovamente emozioni e stupore al pubblico. L’Ente Manifestazioni conferma grandi capacità e proprio per questo continuiamo a crederci fermamente, per tutto ciò che ha fatto fino ad oggi e per tutto ciò che potrà fare in futuro”, afferma Carlo Masci, sindaco di Pescara. Un entusiasmo condiviso anche dall’Assessore alla Cultura Maria Rita Carota, che sottolinea: “Ce n’è per tutti i gusti. Il programma del 2025 di Funambolika meriterà anche quest’anno applausi e consensi, come è sempre accaduto nelle precedenti edizioni. Un evento per tutti, grandi e piccoli, che affascina e proietta in una dimensione speciale. Un ingrediente immancabile dell’estate pescarese, che ci auguriamo abbia lunga vita e che continuiamo a supportare fortemente”.

L’Assessore agli Eventi Alfredo Cremonese, nel ribadire l’importanza strategica del festival per la città, puntualizza: “Funambolika è un contenitore culturale di altissima qualità che da anni arricchisce l’estate pescarese. L’ho sostenuto in ogni ruolo istituzionale che ho ricoperto, perché credo fortemente in eventi che promuovono la città, attirano turismo e generano valore per il territorio”. Come ogni anno, prezzi accessibili a tutti: biglietti disponibili sul circuito Ciaotickets (e relativi punti vendita). Sul sito www.funambolika.com, sulle pagine Facebook e Instagram del festival, saranno pubblicati approfondimenti, immagini, trailers e curiosità sul programma.