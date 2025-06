10.000 presenze per Cartoons on the Bay 2025

Significativi i numeri della 29esima edizione di Cartoons On The Bay, il Festival internazionale dell'animazione, transmedia e media art, promosso da Rai e organizzato da RaiCom a Pescara. Sono stati oltre 1.000 gli addetti ai lavori accreditati al Programma professionale all'Aurum, tra registi, animatori, produttori, che hanno partecipato ai panel e alle tavole rotonde. Trecento le opere provenienti da 50 paesi iscritte al concorso Pulcinella Awards, 16 le statuette assegnate tra i vincitori delle nove categorie, Career Awards, Special Awards.

Oltre 1.000 le presenze al cinema Massimo per il programma scuole, almeno 8.000 per il programma pubblico, con gli eventi in scena sul grande palco di piazza della Rinascita - tra questi i concerti del Banco del mutuo soccorso e di Greg & the Frigidaires - le retrospettive e le anteprime cinematografiche, le mostre dedicate all'arte di Quentin Blake e alla passione modellistica di Lillo Petrolo. Diverse centinaia di bambini e ragazzi hanno preso parte alle attività organizzate nell'area 'Cartoons On The Bay Fun & Comics' nell'emiciclo dell'Aurum.