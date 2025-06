Ai Colli giostre gratis per le persone disabili e per le famiglie meno abbienti

La sinergia tra il Comune e l'associazione "Spettacolo viaggiante" si ripete anche quest'anno per permettere alle famiglie in difficoltà e alle persone con disabilità di accedere gratuitamente alle giostre che in questi giorni si trovano nella zona del Santuario della Madonna dei Sette Dolori in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna. L’iniziativa è stata annunciata dall'assessore comunale Massimiliano Pignoli e dal rappresentante dell'associazione, Carlo Farese.

"Domenica mattina, dalle 10 alle 12, le persone disabili e quelle meno abbienti potranno accedere gratuitamente alle giostre, nell'area vicina al supermercato Conad. L'associazione ha accolto la nostra proposta con entusiasmo, per dare vita a una iniziativa unica in Abruzzo", ha detto Pignoli. "Certo, non sarà controllato a nessuno il modello Isee ma ci rimettiamo alla serietà delle famiglie che vogliono accedere alle giostre ma non hanno la possibilità di pagare. Vogliamo regalare un sorriso a tutti, adulti e piccini", ha concluso, sottolineando che "potremo contare sulla presenza della Croce rossa".

"Come associazione", ha detto Farese, "siamo felici di aderire e aspettiamo tutti coloro che vorranno raggiungere l'area della festa. Lo abbiamo già fatto negli anni scorsi, le adesioni ci sono state e i commenti sono stati tutti positivi". Le persone con disabilità, accompagnate con i mezzi privati, potranno arrivare con l'auto nell'area dei parcheggi, ha chiarito Greta Massimi, dell'assessorato alle Politiche sociali.