Torna “Cartoons on the Bay”: dal 29 maggio al 1° giugno la 29esima edizione del Festival

"Pescara si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi del panorama culturale internazionale: torna “Cartoons on the Bay”, il Festival internazionale dell’animazione televisiva, cinematografica e cross-mediale per ragazzi, promosso dalla Rai e organizzato da RaiCom in collaborazione con la Regione Abruzzo". Con queste parole l’assessore agli eventi Alfredo Cremonese (foto) annuncia il via libera alla delibera di Giunta.

La 29esima edizione del Festival si svolgerà a Pescara, per il quarto anno consecutivo, dal 29 maggio al 1° giugno, con eventi, proiezioni e attività in programma presso gli spazi dell’Aurum e in Piazza della Rinascita, trasformando la città in un polo creativo e interattivo dedicato all’universo dell’animazione, dei videogiochi, dell’intrattenimento e dei media di nuova generazione, spiega Cremonese.

Il tema scelto per l’edizione 2025 è di grande attualità: “L’intelligenza artificiale nell’Animazione. Scopri come l’AI sta rivoluzionando il mondo dei cartoni animati”, un focus che porterà a Pescara esperti internazionali, professionisti del settore, studenti e appassionati per riflettere sul rapporto tra creatività, tecnologia e futuro. Il focus geografico di quest’anno sarà invece dedicato ai Paesi Scandinavi, offrendo uno sguardo sul contributo nordico all’arte dell’animazione.

Il programma dettagliato sarà presentato nei prossimi giorni a Roma, nel corso di una conferenza stampa. A proporre alla Giunta la delibera relativa a questo appuntamento è stato Cremonese, che dichiara: “Siamo orgogliosi che Pescara ospiti nuovamente un evento di rilevanza internazionale. Cartoons on the Bay non è solo un festival, ma un’occasione per promuovere la città come crocevia degli eventi e della cultura, dell’innovazione e della creatività. L’edizione 2025, con il tema dedicato all’intelligenza artificiale, sarà un’opportunità unica per connettere nuove generazioni, esperti e artisti, in un dialogo che guarda al futuro. Sarà anche un motore importante per il turismo e per l’intero cartellone estivo cittadino”.