Fotografia analogica e grande formato, l'Associazione Tonino Di Venanzio presenta il Workshop Banco Ottico con Giulio Speranza

L'Associazione Culturale Tonino Di Venanzio promuove una nuova iniziativa dedicata all'approfondimento della tecnica fotografica analogica attraverso il "Workshop Banco Ottico: grande formato e fotocamere a corpi mobili", a cura del fotografo Giulio Speranza, vincitore del premio Fotografo dell'Anno Tonino Di Venanzio 2023. L'appuntamento Ã¨ in programma per domenica 8 novembre 2026, dalle ore 9:00 alle ore 16:00, presso la sede dell'associazione a San Valentino in Abruzzo Citeriore.

L'evento punta a valorizzare una visione riflessiva e consapevole dell'immagine. Il presidente dell'Associazione Culturale Tonino Di Venanzio, Fabio Antonio Di Venanzio, ha sottolineato il valore dell'iniziativa: Â«Con questo laboratorio vogliamo offrire ai partecipanti la possibilitÃ di scoprire un approccio alla fotografia tanto antico quanto moderno, intimo, lento e ragionato. SarÃ un'occasione preziosa per rallentare i tempi della ripresa, osservare con attenzione e riscoprire l'essenza stessa del gesto fotografico attraverso l'uso del grande formato e della pellicola in bianco e neroÂ».

Il workshop si inserisce all'interno delle attivitÃ legate al Premio Fotografico Tonino Di Venanzio, la cui cerimonia ufficiale di premiazione si terrÃ il 6 dicembre.

L'articolazione della giornata dell'8 novembre prevede alle ore 9:00 una sessione teorica in aula, a cui farÃ seguito un'attivitÃ pratica sul campo orientata alla fotografia di architettura e paesaggio. Dopo la pausa pranzo, le attivitÃ riprenderanno con lo sviluppo dei negativi e l'analisi critica delle immagini realizzate, per concludersi alle ore 16:00 con uno spazio riservato al confronto e agli approfondimenti finali.