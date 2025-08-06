A Villa Acerbo di Caprara si presenta il romanzo "L'ombra della guerra" di Andrea Verrocchio

Si terrÃ venerdÃ¬ 8 agosto alle ore 21, presso Villa Acerbo a Caprara d'Abruzzo (frazione di Spoltore), la presentazione ufficiale del romanzo "L'ombra della guerra", l'ultima fatica del giovanissimo scrittore spoltorese Andrea Verrocchio. L'evento, fortemente voluto dall'Assessore alla Cultura del Comune di Spoltore, Nada Di Giandomenico, vede la collaborazione della ProLoco di Caprara e sarÃ presentato dalla giornalista Alessandra Renzetti.

Pubblicato da Edizioni Il Viandante, il romanzo porta in un viaggio toccante e profondo attraverso le memorie di un soldato inglese, John Foster, che, a distanza di anni, accetta di raccontare le sue vicende belliche in Italia, in particolare in Abruzzo, lungo la Linea Gustav, durante la Seconda Guerra Mondiale. Basato su fatti, luoghi e personaggi dal sapore autentico, il libro offre una ricostruzione storica attenta e dettagliata, portando alla luce le storie e i drammi di un periodo che ha segnato profondamente il territorio abruzzese. Il romanzo esplora temi come la memoria, l'orrore della guerra e le sue conseguenze a lungo termine.

"Sono entusiasta di presentare un evento cosÃ¬ significativo per la nostra comunitÃ â€“ spiega l'assessore alla Cultura Nada Di Giandomenico - La presentazione del romanzo 'L'ombra della guerra' Ã¨ un'occasione speciale per celebrare il talento di un nostro giovanissimo concittadino. Andrea Verrocchio, a soli 18 anni, ha dimostrato una passione e una dedizione per la storia straordinarie, portando alla luce un pezzo della memoria del nostro territorio con una profonditÃ e una maturitÃ sorprendenti. Ãˆ per noi motivo di grande orgoglio supportare giovani come lui, che non solo studiano e raccontano i fatti del passato, ma lo rendono vivo e accessibile alle nuove generazioni".

La presentazione sarÃ un'occasione per il pubblico di confrontarsi direttamente con l'autore e riflettere sul valore della memoria e sull'impatto della guerra sulla comunitÃ .