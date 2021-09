Pianella guarda al futuro: convegno sulla transizione ecologica L’appuntamento è per venerdì 10 settembre ore 20.15 al largo teatro di Pianella Pubblicato il: 09/09/2021, 19:27 | di Circolo Pd Pianella | Categoria: Ambiente

I Giovani Democratici della provincia di Pescara, il Circolo PD di Pianella e l'associazione Abruzzo in Transizione e promuovono un'iniziativa per dialogare sulle opportunità per le aree interne offerte dalla transizione ecologica e sulla rilevanza strategica dell'economia circolare.

Un dialogo per costruire il futuro.



Ne parleremo con:



Luciano D'AMICO

Rettore Emerito dell’Università degli Studi di Teramo e Professore Ordinario di Economia Aziendale



Enzo DI SALVATORE

Professore associato di Diritto Costituzionale



Emilio CHIODO

Docente e Ricercatore di Economia Estimo Rurale.



Introduce:

Claudio PAOLONE

Segretario Circolo PD di Pianella



Saluti:

Gianni FILIPPONE e Denis SPOSO

Consiglieri Comune di Pianella



Conclusioni:

Silvio PAOLUCCI

Capogruppo PD Consiglio Regionale Abruzzo



Modera:

Francesco FAIETA

Giovani Democratici di Pescara, Circolo PD di Pianella

