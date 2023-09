A Pescara inaugurato il primo Car Sharing

· KINTO, brand globale del Gruppo Toyota dedicato ai servizi di mobilità, in collaborazione con il concessionario Toyota e Lexus Pasquarelli Auto e in accordo con il Comune di Pescara, arricchisce l’offerta di mobilità nella città attivando sul territorio comunale il primo servizio di car sharing con KINTO Share.

· Il servizio KINTO Share, 100% digitale e basato su una flotta elettrificata Toyota dotata della tecnologia Full Hybrid, prevede una rete di stazioni di prelievo e rilascio delle vetture nelle aree più importanti della città, come l’Aeroporto, la Stazione Ferroviaria oppure più prossime alle strutture cittadine e al centro come l'Università e il Lungomare presso la Nave di Cascella oltre ad una presenza in tutte le sedi sul territorio del Concessionario Toyota e Lexus Pasquarelli Auto.

· KINTO Share è già attivo come servizio pubblico di carsharing nella città di Venezia dal 2018 e si sta progressivamente espandendo sul territorio nazionale in collaborazione con i concessionari della Rete Toyota e Lexus. Sono già disponibili stazioni KINTO Share in 24 province, presso le quali è possibile noleggiare le vetture della gamma elettrificata Toyota e Lexus, per un periodo da pochi minuti fino a un mese, in modo 100% digitale attraverso l’apposita App per tutto il tempo che serve con la libertà di scegliere la tariffa migliore. Inoltre, diverse Aziende hanno scelto la piattaforma KINTO Share come strumento innovativo per la mobilità dei dipendenti in ottica di sostenibilità ed efficienza.

· Con l’attivazione del servizio KINTO Share a Pescara e il contributo significativo del concessionario Toyota e Lexus Pasquarelli Auto che garantisce tempestività e qualità nel supporto operativo oltre ad un presidio attento del territorio, si ribadisce l'obiettivo del brand di essere un Mobility Provider che, anche in collaborazione con le Amministrazioni locali, è in grado di soddisfare tutte le esigenze di spostamento, di migliorare la qualità della vita ai cittadini ma anche di contribuire al benessere della società attraverso un modello di mobilità che permetta a tutti di muoversi in modo sicuro e senza barriere nel rispetto dell’ambiente.

KINTO Share, l’innovativo servizio di car sharing di KINTO, terzo brand globale del Gruppo Toyota dedicato ai servizi di mobilità, continua a crescere in Italia e da oggi inaugura la sua attivazione nella città di Pescara.

KINTO Share, infatti, si distingue come il primo servizio di car sharing pubblico presente in città, andando ad arricchire l'offerta di mobilità a disposizione dei cittadini. Il progetto, patrocinato dal Comune di Pescara, rappresenta un importante passo avanti nel percorso di promozione verso una mobilità più innovativa e sostenibile per la città che, grazie anche all’iniziativa del concessionario della rete Toyota e Lexus Pasquarelli Auto, introduce una soluzione semplice, sostenibile, accessibile a tutti.

KINTO Shareè un servizio di car sharing 100% digitale, che permette attraverso un’app di prenotare in modo facile ed intuitivo l’autovettura più adatta ogni volta che se ne ha bisogno, e di gestire tutta l’operatività tramite il proprio smartphone in modo da garantire un’esperienza cliente di livello.

Inoltre, KINTO Share è un servizio che contribuisce a rendere gli spostamenti dei cittadini sempre più sostenibili e rispettosi per l’ambiente attraverso una prima flotta di 9 vetture 100% elettrificate della vasta gamma Toyota – principalmente Toyota C-HR e Toyota Corolla -, tutte equipaggiate con la tecnologia Full Hybrid che permette di viaggiare in modalità zero emissioni per oltre il 50% del tempo, confermando il potenziale delle tecnologie elettrificate Toyota nel ridurre drasticamente le emissioni di CO 2 e di NOX negli spostamenti. KINTO Share, nella città di Pescara, offre ulteriori vantaggi concreti e tangibili, come la disponibilità di aree di parcheggio dedicate e gratuite.

La formula attivata per la città è station based e prevede una vasta rete di stazioni di prelievo e rilascio delle vetture nelle aree più importanti come l’Aeroporto, la Stazione Ferroviaria oppure più prossime alle strutture cittadine e al centro come l'Università e il Lungomare presso La Nave di Cascella oltre ad una presenza in tutte le sedi del Concessionario Toyota e Lexus Pasquarelli Auto.

Infine, KINTO Share soddisfa in modo semplice esigenze che possono essere diverse, come ad esempio l’esigenza di studenti che hanno bisogno di un'autovettura per raggiungere l’Università, oppure quella dei residenti che si devono spostare all’interno della città, o dei turisti che soprattutto nei mesi estivi hanno necessità di raggiungere il litorale.

“La possibilità di spostarsi sul territorio utilizzando un'auto a tempo limitato completa il mosaico di opportunità alternative all'utilizzo del mezzo privato che il Comune di Pescara sta mettendo in campo da quattro anni.” – sottolinea Luigi Albore Mascia, assessore alla Mobilità del Comune di Pescara. – “Abbiamo avviato un processo di cambiamento importante per modificare le abitudini dei pescaresi e offrire a chi viene da fuori città la possibilità di avvalersi di sistemi di mobilità efficaci e non inquinanti. Le prime 9 autovetture disponibili in sharing sul territorio saranno posizionate, oltre che nelle sedi del concessionario, nei punti più vicini alle più importanti strutture cittadine, comprendendo le aree di scambio come la stazione ferroviaria e degli autobus urbani ed extraurbani e l’aeroporto”.

“Il lancio di KINTO Share a Pescara rappresenta un passo importante verso la realizzazione del nostro obiettivo di garantire una "Mobilità per tutti". Attraverso l'adozione di soluzioni innovative di sharing mobility e l'utilizzo della tecnologia elettrificata dei veicoli Toyota e Lexus, KINTO Share punta a ridurre l'impatto ambientale dei trasporti urbani e a migliorare la qualità della vita dei cittadini” dichiara Vincent Van Acker, Service Design & User Experience Director di KINTO Italia. “Desidero ringraziare il Comune di Pescara per averci scelto come Mobility Partner che con KINTO Share, oltre al servizio già presente in città KINTO Go, l'app di mobilità integrata multimodale che facilita l'utilizzo del trasporto locale e permette di pagare in maniera semplice e rapida i parcheggi, contribuisce concretamente alla creazione di un vero e proprio ecosistema di mobilità pensato per la città e i suoi abitanti. Siamo convinti che questa attivazione, resa possibile anche grazie all'iniziativa del nostro partner sul territorio Pasquarelli Auto, consentirà ai cittadini di sfruttare appieno le potenzialità di una città più sostenibile e inclusiva, facilitando gli spostamenti e promuovendo uno stile di vita all'insegna della condivisione e dell'attenzione all'ambiente”.

“Oggi è un giorno importante per la città di Pescara e siamo orgogliosi di esserne protagonisti insieme a KINTO ed al Comune di Pescara, che ringrazio per la collaborazione. L'erogazione di un servizio del genere costituisce un progresso notevole per la comunità: bisogna riconoscere merito al Comune di averne compreso la portata valorizzatrice, accogliendola. dichiara Marco Pasquarelli, Amministratore Delegato di Pasquarelli Auto Spa. Questo progetto, infatti, è foriero di valori quali inclusività, sostenibilità e progresso condivisi da tutte le parti in gioco e creerà un notevole valore aggiunto, tanto per i residenti quanto per studenti, lavoratori e turisti che ogni giorno ed in ogni periodo dell'anno affollano la città. Come detto all'inizio, siamo orgogliosi di quest'attivazione che, tra l'altro, afferma la ormai sempre più chiara evoluzione di Pasquarelli Auto da semplice concessionario a vero e proprio provider di mobilità. Infatti, questo servizio va ad aggiungersi alla già olistica offerta che la nostra Azienda è in grado di proporre rendendo la mobilità sempre più semplice e senza pensieri.

La città di Pescara si aggiunge, così, alla proposta di mobilità innovativa e sostenibile di KINTO, in forte espansione sul territorio nazionale. Infatti, KINTO Share è già attivo come servizio pubblico di carsharing nella città di Venezia dal 2018 e si sta progressivamente espandendo sul territorio nazionale in collaborazione con i concessionari della Rete Toyota e Lexus. Sono già disponibili stazioni KINTO Share in 10 Regioni, 24 Province e il servizio è già operativo in numerose città e 4 aeroporti nelle città di Cagliari, Olbia, Venezia e Pescara. Con KINTO Share è possibile noleggiare in modo 100% digitale attraverso l’apposita App, le vetture della gamma elettrificata Toyota e Lexus, dotate di tecnologia Full Hybrid, per un periodo da pochi minuti fino a un mese.

Inoltre, la piattaforma KINTO Share può essere utilizzata dalle aziende che vogliono mettere a disposizione dei dipendenti una flotta di vetture condivise e gestite in modo totalmente digitale, per utilizzo professionale o in ottica di welfare per i dipendenti. Si tratta della proposta KINTO Share “Corporate” già attiva presso diverse Aziende che hanno scelto questa soluzione in ottica di sostenibilità ed efficienza.

Quindi, anche i nuovi iscritti della città di Pescara potranno accedere al servizio in tutte le località dove è già disponibile. Con l’attivazione del servizio KINTO Share a Pescara e il contributo significativo del concessionario Toyota e Lexus Pasquarelli Auto che garantisce tempestività e qualità nel supporto operativo oltre ad un presidio attento del territorio, si ribadisce l'obiettivo del brand di essere un Mobility Provider che, anche in collaborazione con le amministrazioni locali, èin grado di soddisfare tutte le esigenze di spostamento, di migliorare la qualità della vita ai cittadini ma anche di contribuire al benessere della società attraverso un modello di mobilità che permetta a tutti di muoversi in modo sicuro e senza barriere nel rispetto dell’ambiente.

Obiettivi SDG sui quali questo progetto apporta il proprio contributo

KINTO è il Brand globale di Mobilità del Gruppo Toyota, creato per soddisfare le nuove esigenze di mobilità con servizi sostenibili e accessibili a tutti. Oltre ai benefici garantiti dalle tecnologie di ultima generazione delle vetture elettrificate Toyota e Lexus, KINTO propone un’offerta integrata di servizi di mobilità:

KINTO One – il noleggio a lungo termine per guidare i veicoli della flotta elettrificata e multi-tecnologica Toyota e Lexus tra 12 e 72 mesi con una formula all-inclusive; ;

KINTO Flex –il servizio di noleggio a medio termine, da 1 a 12 mesi, con una formula digitale, flessibile, all-inclusive e senza pensieri;

KINTO Share - il servizio di carsharing, anche per aziende, basato su una vasta gamma di veicoli elettrificati e in forte espansione sul territorio italiano;

KINTO Join - il servizio di car pooling e di mobilità aziendale grazie al quale le aziende possono ridurre l’impatto ambientale degli spostamenti casa-lavoro dei loro dipendenti, contribuendo a diminuire consumi ed emissioni;

KINTO Go – l’app di mobilità multimodale per pianificare spostamenti in tutta Italia, grazie ad un ampio ventaglio di soluzioni integrate per la mobilità personale e per il tempo libero: trasporto pubblico locale, treni, taxi, micro-mobilità, pagamento della sosta ed eventi;

Tutte le informazioni relative ai servizi KINTO in Italia sono accessibili sul sito www.kinto-mobility.it e sulle pagine social KINTO Italia.