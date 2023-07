Vai al cinema gratis. Per i nostri lettori 200 posti gratuiti per "Cattiva Coscienza" di Davide Minnella

Vuoi andare gratis al cinema mercoledì 19 al The Space o venerdì 21 all'Arca di Villa Raspa di Spoltore per vedere il film “Cattiva Coscienza”?

Divertente commedia romantica diretta da Davide Minnella, con Francesco Scianna, Filippo Scicchitano, Matilde Gioli, Beatrice Grannò, Giovanni Esposito, Caterina Guzzanti, Gianfranco Gallo, Francesco Motta, con la partecipazione straordinaria di Alessandro Benvenuti e con Drusilla Foer.

Una produzione Italian International Film – Gruppo Lucisano, in collaborazione con Vision Distribution. Nelle sale italiane dal 19 luglio.

Da oggi ti regaliamo la possibilità di prenotare i tuoi inviti (ci sono a disposizione 100 inviti per due persone per un totale di 200 posti) per assistere alla nuova commedia con la regia di Davide Minnella.

N.B. 100 posti sono per il The Space a Montesilvano e 100 posti per il Multicinema Arca

Il film

Esiste un modo per vivere felici?

Un modo per vivere secondo coscienza, senza dimenticarsi di sé, e senza dimenticarsi degli altri? Insomma, cosa significa vivere? E cosa si è disposti a perdere per amore? E a fare sempre quello che è giusto non si perdono per strada gli insegnamenti preziosi che derivano dagli errori e dai deragliamenti?

Cattiva Coscienza, l’ultimo film di Davide Minnella, indaga intorno a queste “semplici” domande e prova, in qualche modo, a dare una risposta.

Come prenotare il biglietto?

Prenotare il tuo invito per 2 persone è semplicissimo. Nella pagina di prenotazione basterà semplicemente scegliere la data, il cinema e inserire i tuoi dati. Riceverai i biglietti via e-mail.

Clicca sui pulsanti in basso e verrai indirizzato sulla pagina di prenotazione.

Il trailer