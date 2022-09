Aperte le Iscrizioni ai nuovi corsi dell’ITS MO.ST per il biennio 2022/2024

Vuoi diventare un Tecnico Superiore per la Mobilità delle persone e delle merci oppure un Tecnico Superiore per l’Infomobilità e le infrastrutture logistiche? Sono aperte le iscrizioni all’Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile (ITS MO.ST) per il biennio 2022/2024.

Solo 25 allievi, per ciascun percorso formativo, saranno selezionati per i corsi biennali di 1800 ore, suddivise in 800 d’aula, 400 di laboratorio e 600 di tirocinio svolto in aziende leader nei settori dei trasporti e della logistica.

Come iscriversi

Gli interessati (Diplomati con età non superiore a 29 anni) potranno presentare domanda di Iscrizione, fino all’8 ottobre, compilando il form elettronico all'indirizzo https://forms.gle/5aAKtiPSuVNYy9zp7

I corsi, erogati a titolo gratuito, prevedono l’attuazione di apprendistati professionalizzanti.

Quando iniziano i corsi

L’inizio delle lezioni è previsto entro il 30 ottobre 2022.

Attestati

I corsi prevedono il rilascio, dopo il superamento di un esame finale, del Diploma di “TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITÀ DELLE PERSONE E DELLE MERCI” o di “TECNICO SUPERIORE PER L’INFOMOBILITA’ E LE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE (a valenza europea), l’acquisizione di patenti professionali e di crediti formativi universitari.

Per ulteriori info: www.itsmost.it