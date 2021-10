In partenza il Torneo EURO CUP 2021 presso il centro sportivo FairPlay

Siamo arrivati quest’anno alla settima edizione del torneo invernale targato CENTRO SPORTIVO FAIR PLAY, sulla scia del grande successo della nostra Nazionale al campionato europeo abbiamo scelto il nome di EURO CUP 2021-22.

Ognuno dei team iscritti potrà scegliere un nome di una nazionale europea e concorrere per laurearsi campione.

Nonostante le difficoltà legate alla ripartenza post COVID siamo riusciti a raggiungere il non trascurabile traguardo delle 9 squadre iscritte, questi sono gli ultimi giorni per far pervenire le iscrizioni e a 10 team si parte.

L’ EURO CUP 2021/22 si articolerà in due fasi, prima un girone all’italiana di andata e ritorno in cui si incontreranno tutte le squadre e poi delle fasi finali in modalità final eight per decretare la vincitrice che si aggiudicherà il montepremi.

Durante lo svolgimento gli arbitri verranno coadiuvati dalla VAR che permetterà non tanto di determinare l’esattezza delle decisioni arbitrali (lo spirito del torneo deve essere assolutamente il sano divertimento) ma più che altro consentirà ai giocatori di sentirsi proprio come veri campioni in gare ufficiali dell’europeo. Le riprese di tutte le gare per intero permetteranno inoltre di dare un servizio di HIGHLIGHTS in cui tutti i partecipanti potranno rivedersi e vedere le azioni salienti di tutte le partite.

Per coccolare ancora di più i giocatori offriamo un servizio di lavanderia di cui tutte le squadre possono avvalersi lasciando le divise negli armadietti e trovandole pulite per la gara successiva.

Dopo quasi due anni di inattività per molti calciatori vogliamo dare un servizio di assoluto livello per permettere a tutti di riavvicinarsi in sicurezza allo sport che ci ha fatto divertire ed emozionare da quado siamo bambini.

Per Info

Giacomo: 3923028516

Francesco: 3803683145