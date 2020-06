L’orto alla portata di tutti: l’iniziativa di due fratelli di Cappelle Sul Tavo

Dare la possibilità a tutti di coltivare un terreno e mangiare i frutti che da questo provengono farlo in nome della sostenibilità e della qualità. Questo è Il tuo orto ss, l’ iniziativa promossa da due giovani fratelli di Cappelle Sul Tavo.

Tutto è iniziato tre anni fa, quando, Marco ed Emanuele Saccoccia, due giovani fratelli laureandi in ingegneria, hanno deciso di suddividere il terreno “ di famiglia” in lotti da 100 mq e dare la possibilità anche a chi non possiede terreno di seguire la produzione di ortaggi.

Tecnicamente funziona in questo modo, ci spiegano i due, si può scegliere lotto e tipo di produzione che si intende effettuare, tra tutti gli ortaggi di stagione, noi curiamo tutti i lavori agricoli, partendo dalla lavorazione del terreno, passando per la semina, l’irrigazione e la concimazione ( rigorosamente naturale). L’utente, inoltre, può seguire tutta la lavorazione mediante i nostri canali social, e una volta pronti gli ortaggi, venire a raccogliere i frutti della terra.

In 3 anni, i fratelli Saccoccia hanno soddisfatto più di 150 famiglie, per lo più provenienti dalla città. Persone che non posseggono terreno e attrezzatture che grazie alla loro iniziativa hanno potuto vivere un esperienza unica.

Marco ed Emanuele sottolineano che: la soluzione alla presente crisi sia il ritorno alle origini, al passato...alla terra; alla nostra terra, proprio quella stessa terra che, tanti colleghi e amici hanno deciso di lasciare e noi, al contrario, abbiamo deciso di incentivare, coltivare, curarle,... Amare!!!

Un mix tra tecnologia e tradizione, e non potrebbe essere altrimenti per i due giovani fratelli, in progetto infatti c’è la realizzazione di un’app, Si, ci raccontano, attualmente stiamo sviluppando un'app per telefoni con il servizio di monitoraggio della consegna, e solo una volta ricevuto l'ordine procederemo con la raccolta, in modo tale da far arrivare nelle tavole prodotti sempre freschi

La bella stagione ormai è iniziata, e questa è una delle esperienze cui vale la pena vivere e per farlo basta contattare Marco ed Emanuele o cercarli sul web:



Pagina Facebook: https://www.facebook.com/ILTUORTO/

Sito Web: https://www.iltuoorto.it/

Marco ed Emanuele Saccoccia

Tel. 338/6184260 (Marco)

334/2622237 (Emanuele)