Incendio a Cappelle sul Tavo: le immagini del giorno dopo

I Vigili del fuoco non hanno lasciato incustodito nemmeno un fazzoletto di terra interessato dall'incendio di ieri a Cappelle sul Tavo, tutta la notte hanno piantonato e continuato a lavorare per far sentire di nuovo al sicuro tutti gli abitanti del paese.

Oltre alla grande paura lasciata negli animi di tutti i Cappellesi, questo incendio ha devastato molti territori, riportiamo alcune foto dei territori di via Michelangelo, via Cocchione e via Giosuè Carducci di Cappelle sul Tavo.

