Nuovi studi sulla banda musicale di Pianella La festa della Madonna delle Grazie - Accadde oggi

Il periodo in esame comprende la fase di ascesa della banda; partita da molte esibizioni locali e nel circondario in occasioni civili e religiose, arrivò a coprire molte località abruzzesi.

I componenti che si esibirono nella Festa della Madonna delle Grazie furono trentaquattro diretti dal Maestro Marchetti. L’esiguo compenso per ogni musicante fu di Lire 1,32 su una entrata totale pattuita di lire 42,50.

La condotta dei musicanti fu ritenuta “buona” dalla Commissione della banda.

Diverse furono le spese per gli strumenti e le divise per far ripartire la banda dopo la ricostituzione nel 1872, passaggio fondamentale per arrivare ai successi nazionali dei “Diavoli Rossi” negli anni Ottanta dell’Ottocento.

Il parrucchiere musicale era Francesco Verna. Vincenzo Melchiorre, suonatore di clarino, svolgeva il ruolo di copista.

L’elenco: