Di Stefano: sono costernata dalle affermazioni del Sig. Ferrante

Leggo costernata le affermazioni del Sig. Ferrrante in merito alla mancata realizzazione di una rampa di accesso nel locale adibito a palestra del plesso scolastico di via Cocchione.

La richiesta formulata alcuni mesi fa fu prontamente recepita e condivisa dalla sottoscritta che si attivò immediatamente con gli uffici comunali preposti, ma la soluzione proposta dal sig Ferrante per quanto condivisibile era e rimane alquanto fantasiosa considerato che la realizzazione di una rampa tiene conto di aspetti tecnici , di messa in opera e non ultimo di bilancio.

Premesso che il locale in questione è già dotato di una rampa di accesso dall’interno della scuola confermo l’impegno da parte mia e della Amministazione che rappresento a realizzarne un’altra nel più breve tempo possibile perché siamo amministratori sensibili a tutti i temi sociali.

Ammiro l’impegno del sig Ferrante e lo condivido, credo che sia giusto e oneroso sensibilizzare i bambini al tema della diversità, trasmettere i valori quali il rispetto e l’attenzione verso argomentazioni di carattere sociale e sottolineo che per me i bambini non sono sentinelle della giustizia, ma veri e propri cittadini che vanno rispettati e coinvolti nelle attività amministrative.