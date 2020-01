SPOLTORE : I RE MAGI DEL PRESEPE DEL CORO

I coristi dell'Associazione Culturale e Corale Polyphonia per il secondo anno consecutivo hanno voluto vivere il Natale e le sue feste prefiggendosi un obiettivo: quello di sensibilizzare la comunità su una malattia che è poco conosciuta ma ahimè non rara: la Fibrosi Cistica. Anche quest' anno la risposta degli spoltoresi e dintorni è stata grande e l'Associazione Polyphonia si ritiene soddisfatta del risultato ottenuto per la Ricerca, ma si può fare di più. Ora a chiusura di queste feste Natalizie, che loro hanno voluto chiamare "regala una speranza", vogliono condividere con piccoli e grandi questo piccolo ma intenso evento.

Vengono da lontano e seguono la Stella Cometa che li porterà a Spoltore per un importante evento: la riposizione del "PRESEPE DEL CORO".

Melchior, Gaspar e Baltasar, i Re Magi dell'altopiano iranico, vi aspettano lunedi 6 gennaio alle ore 11, 30 a Spoltore in Piazza Di Marzio per la riposizione del Presepe artistico di Michelino Di Giovanni, un presepe speciale che ha unito tante mani virtuose dei membri del Coro Polyphonia per un unico fine: la raccolta in favore della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica FFC.

I Re Magi oltre a portare oro, incenso e mirra al Bambinello saluteranno tutti i bambini presenti con cioccolatini e caramelle. Accorrete