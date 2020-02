Cepagatti, incidente mortale nella notte

Quella appena trascorsa, sicuramente è stata una nottata tragica per il pescarese. Dopo la notizia dell'incidente di Moscufo, giunge in redazione anche quella di un incidente a Cepagatti, in contrada Ripattoni.

Un uomo di 40 anni, ha perso il controllo del veicolo che conduceva, terminando la corsa, anche in questo caso contro un albero. Il conducente è morto sul colpo, mentre il passeggero al suo fianco è rimasto ferito.

Sul posto il personale del 118 ha trasportato d'urgenza il ferito in ospedale.