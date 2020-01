Collecorvino: dal fiume fino riaffiora un cadavere

Collecorvino- una altra notizia di cronaca giunge in quest'inizio 2020: nel primo pomeriggio di oggi lunedì 6 gennaio, in contrada Caparrone, è stato rinvenuto un cadavere sulle sponde del fiume Fino.

Non è chiaro se si tratti di un uomo o di una donna, in quanto il cadavere è apparso in avanzato stato di decomposizione.

Il Sindaco di Collecorvino, Antonio Zaffiri, ha comunicato che allo stato attuale nessun cittadino del paese risultava scomparso, quindi non si può escludere che il corpo sia stato trascinato dal fiume.

Si sospetta che si possa trattare di un anziano di Bisenti scomparso diverse settimane fa.

Sul caso indagano i carabinieri di Collecorvino.