Scuola Primaria chiusa a Pianella

SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO 11.02.2020.

A seguito di una verifica compiuta alle ore 5,00, visto il persistere del forte vento ed in considerazione dell'allerta persistente per la giornata odierna, ritenuto che, a scopo cautelativo, risulta opportuno interdire l'accesso alle persone all'area scolastica di Villa De Felici, non sarà possibile, per la giornata dell'11.02.2020, accedere al plesso della scuola primaria del capoluogo (elementare) e, pertanto, nella stessa sono sospese le attività didattiche. L'accesso al plesso della scuola secondaria di primo grado (media), è consentito esclusivamente dal varco di Via Cavalieri di Vittorio Veneto. TUTTE LE ALTRE SCUOLE RESTANO REGOLARMENTE APERTE.