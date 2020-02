Pianella: completati gli interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità

Sono stati portati a termine i lavori di manutenzione straordinaria effettuati su alcune arterie comunali dell’ente vestino.

Gli interventi, recentemente programmati al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e di transitabilità in alcuni tratti particolarmente ammalorati, ammontano a circa 26.000 euro e sono stati interamente finanziati con fondi comunali.

Le opere di ripulitura delle cunette stradali e la posa di asfalto hanno interessato diverse zone del territorio: Astignano, San Desiderio, Collalto, Santa Scolastica e svariate altre. I lavorirealizzati per dimensioni nonché per efficacia ed efficienza degli interventi, non potevano essere compiuti dagli operai del Comune che pure portano costantemente a termine molte manutenzioni stradali . Le condizioni climatiche favorevoli delle ultime settimane hanno favorito il rapido completamento dei lavori che si vanno ad aggiungersi a quelli effettuati nel corso del 2019.

“ Con la collaborazione dell’area tecnica abbiamo cercato di individuare le arterie che maggiormente necessitavano di un intervento urgente di manutenzione, afferma il Sindaco Marinelli.La nostra rete viaria, particolarmente estesa, richiede un impegno particolare ed una programmazione costante, poiché bisogna allocare periodicamente le ridotte risorse cercando di non far venir meno le condizioni di sicurezza per coloro che quotidianamente la percorrono”.

“ In questo intervento ci siamo concentrati su diverse arterieperiferiche, aggiunge l’Assessore alle manutenzioni Massimo Di Tonto, che ha seguito in prima persona l’opera manutentiva,perseguendo i criteri che l’amministrazione si è data, cercandosecondo un cronoprogramma, di intervenire periodicamente in tutte le nostre strade. A queste opere di sistemazione viaria, pertanto, se ne aggiungeranno altre sin dalla prossima primavera,auspicando che la programmazione non venga rallentata dalla necessità di dover dare priorità ad altre e diverse manutenzioni non preventivate”.