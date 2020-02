PACCHETTO DI PROGETTI PER INTEGRARE IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DELLE STRADE COMUNALI

La giunta Di Lorito approva un pacchetto di progetti relativi alla viabilità e alla sicurezza stradale: sono una serie di interventi destinati ad integrare il piano di ristrutturazione delle strade comunali. Sono coinvolte via Colle d'Olivo, via dei Peschi, via Ripoli, via Sferrella, via Fosso grande, via Monte Bianco, via Saline, via delle Cicale, via Oslo, via Iseo, via Ciro Menotti, via Brecciara. Complessivamente sono previste opere per 450 mila euro che comprenderanno interventi diversi a seconda delle esigenze: generalmente è prevista la rimozione degli arbusti presenti ai margini della carreggiata e la sistemazione di buche e avvallamenti esistenti prima della successiva bitumatura. Sempre nell'ottica dei sicurezza stradale, è stato approvato nelle scorse settimane anche un progetto per i lavori di ampliamento della linea di pubblica illuminazione (importo complessivo dei lavori 130 mila euro) in via Pescarina. Sono lavori attesi da decenni, in una delle strade di raccordo tra Spoltore capoluogo e l'area metropolitana di Pescara e per questo tra le più utilizzate dai pendolari. In particolare le scarse condizioni di visibilità notturna, anche in considerazione del consistente aumento del traffico, preoccupano gli amministratori: i nuovi punti luce lungo via Pescarina sono 28 (in parte sarà interessata anche via Sangro), che si aggiungeranno ai 17 già esistenti. "Il potenziamento dell'illuminazione in via Pescarina" ricorda il sindaco Luciano Di Lorito "è anche una risposta al bisogno di sicurezza che i cittadini sentono in questo periodo rispetto ai casi di furto in appartamento, registrati come sempre accade nel periodo invernale e a ridosso della fine dell'anno. Sono episodi fisiologici ma che non vanno sottovalutati, è importante far sentire ai cittadini, ed anche ai malintenzionati, che le istituzioni ci sono."